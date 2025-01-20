Поліція шукає свідків наруги над прапором України у Білій Церкві

Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

Джерело фото: поліція

Правоохоронці розслідують обставини наруги над прапором України у місті Біла Церква. Як повідомили у поліції Київської області, під час моніторингу мережі інтернет було виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та шукають можливих свідків вказаної події.

За фактом наруги над державним символом розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

Осіб, які стали свідками або їм відома інформація, яка стосується вказаної події, закликають звертатися до Білоцерківського управління поліції Київщини за номером (093) 126 55 05, на спецлінію «102», або до управління.

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