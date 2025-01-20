Полиция ищет свидетелей надругательства над флагом Украины в Белой Церкви

Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили информацию о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений.

Источник фото: полиция

Правоохранители расследуют обстоятельства надругательства над флагом Украины в городе Белая Церковь. Как сообщили в полиции Киевской области, во время мониторинга сети интернет была обнаружена информация о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства, в частности, лицо, которое причастно к совершению уголовного правонарушения и ищут возможных свидетелей указанного события.

По факту надругательства над государственным символом начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

Лиц, которые стали свидетелями или им известна информация, которая касается указанного события, призывают обращаться в Белоцерковское управление полиции Киевщины за номером (093) 126 55 05, на спецлинию «102», или в управление.

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