Ученые впервые создадут 22 разработки по заказу государства — Кабмин утвердил перечень

Правительство впервые заказало перечень разработок для нужд государства — над чем будут работать исследователи.

Кабинет министров утвердил список из 22 научно-технических разработок в рамках выполнения государственного заказа на 2025-2026 годы. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Меняем подход к науке: раньше ученые сами выбирали, над чем работать. В прошлом году различные министерства, в том числе Минцифры, сформировали техническое задание на научные разработки. Сегодня правительство утвердило список разработок, которые ученые уже берут в работу», — отметил министр.

По словам Федорова, это новый уровень интеграции науки в реальный сектор экономики, когда разработки – это не только статьи и теории, но и конкретные технологии для обороны, медицины, экологии и промышленности.

В фокусе научных разработок:

усиление национальной безопасности

развитие энергетики – технологии для получения водородного топлива

агропроизводство - преодоление последствий боевых действий на земле сельскохозяйственного назначения

развитие медицинских технологий - новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ

преодоление последствий экологической катастрофы, речь идет о разрушении Каховской ГЭС и уничтожении Каховского водохранилища.

цифровизация и искусственный интеллект

«На разработку решений по направлениям у ученых будет два года и отдельный бюджет на их реализацию — более 186 млн грн. Разработки должны быть готовы к практическому использованию для укрепления обороны и развития экономики», — подчеркнул глава Минцифры.

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