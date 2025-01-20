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Науковці вперше створять 22 розробки за замовленням держави — Кабмін затвердив перелік

21:45, 20 січня 2025
Уряд вперше замовив перелік розробок для потреб держави — над чим працюватимуть дослідники.
Науковці вперше створять 22 розробки за замовленням держави — Кабмін затвердив перелік
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Кабінет міністрів затвердив перелік із 22 науково-технічних розробок у межах виконання державного замовлення на 2025-2026 роки. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу», — зазначив міністр.

За словами Федорова, це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки — це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості.

У фокусі наукових розробок:

  • посилення національної безпеки
  • розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива
  • агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення
  • розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ
  • подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища
  • цифровізація і штучний інтелект

«На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію — понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку», — підкреслив очільник Мінцифри.

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Кабінет Міністрів України Михайло Федоров наука

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