Науковці вперше створять 22 розробки за замовленням держави — Кабмін затвердив перелік

Кабінет міністрів затвердив перелік із 22 науково-технічних розробок у межах виконання державного замовлення на 2025-2026 роки. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу», — зазначив міністр.
За словами Федорова, це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки — це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості.
У фокусі наукових розробок:
«На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію — понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку», — підкреслив очільник Мінцифри.
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