Уряд вирішив скоротити витрати у міністерствах, службах, агентствах та інспекціях

Кабмін видав розпорядження про оптимізацію процесів з метою скорочення витрат.

Кабмін видав розпорядження, яким наказав оптимізувати процеси з метою скорочення витрат. Йдеться про розпорядження від 17 січня 2025 р. № 39-р «Про проведення оптимізації типових робочих процесів у центральних органах виконавчої влади».

Як зазначено у документі, «з метою скорочення витрат без втрати якості та результативності роботи центральних органів виконавчої влади» міністерствам, службам, агентствам та інспекціям, крім центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, щороку:

проводити в установленому порядку аналіз та заходи з оптимізації типових робочих процесів:

у міністерствах — не менше трьох типових робочих процесів (у 2025 році — не менше двох типових робочих процесів);

в агентствах, службах та інспекціях — не менше двох типових робочих процесів (у 2025 році — не менше одного типового робочого процесу);

забезпечувати обрання типових робочих процесів, щодо яких будуть проводитися заходи з оптимізації, з урахуванням їх ресурсоємності та впливу на кількісні і якісні показники результатів роботи державного органу;

забезпечувати включення переліку типових робочих процесів, щодо яких будуть проводитися заходи з оптимізації, погодженого із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, до плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік, підготовленого в установленому порядку;

подавати у разі потреби Кабміну пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, необхідних для оптимізації типових робочих процесів;

інформувати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабмін про стан проведення аналізу та заходів з оптимізації типових робочих процесів, зокрема в рамках подання інформації про стан виконання пункту 36 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022—2025 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 21 липня 2021 р. № 831 «Деякі питання реформування державного управління України»

подавати Секретаріатові Кабміну оформлені в установленому порядку звіти про результати впровадження проектів з оптимізації обраних типових робочих процесів.

Автор: Наталя Мамченко

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