В Комитете по свободе слова назвали риски, которые несут в себе мемы для сознания избирателей

«Мем может изменить ход политической кампании и быть частью пропаганды, направленной на подрыв доверия к государству» – заявили в Комитете по свободе слова.

Комитет Верховной Рады по свободе, который возглавляет народный депутат Ярослав Юрчишин, решил дать разъяснения относительно рисков мемов в политической кампании.

«Как мем может изменить ход политической кампании? Это кажется шуткой, но на самом деле мемы часто являются эффективными инструментами дезинформации.

Мемы создают сильный эмоциональный отклик, благодаря чему они быстро распространяются. В то же время их содержание не всегда очевидно: за ними могут стоять целые кампании по изменению общественного мнения. Например, мем с шуткой о политике может запечатлеть в сознании избирателя негативное впечатление, даже если он не вникал в подробности.

Как избежать влияния? Проверяйте источники, откуда происходят мемы, особенно во время социальных кризисов или важных общественных событий.

Обращайте внимание на контекст: не является ли этот контент частью более масштабной информационной кампании? И главное, научитесь различать юмор и манипуляцию. Кроме того, попробуйте анализировать популярные тренды в мемах: они могут свидетельствовать о скрытых информационных кампаниях» - предупредили в Комитете.

Напомним, что 14 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11321. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, изменения, внесенные законопроектом в статью 117 закона о медиа, предполагают, что «СМИ может или удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде».

В Институте массовой информации, который занимался адвокацией этого законопроекта, пояснили, что комментарии читателей, которые содержат оскорбительные высказывания и клевету и сейчас должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена требовала от Facebook удалять публикации и давила на сотрудников.

Автор: Наталя Мамченко

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