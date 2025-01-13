Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена требовала от Facebook удалять публикации и давила на сотрудников

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Джо Рогану раскрыл подробности своих заявлений, сделанных еще в августе 2024 года Судебному комитету Палаты представителей, о том, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена.

После обещания восстановить свободу слова в своей соцсети основатель Facebook Марк Цукерберг дал интервью американскому подкастеру Джо Рогану, в котором рассказал о политической цензуре в Meta и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в давлении.

Следует отметить, что еще до избрания Дональда Трампа, в августе 2024 года, Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться.

Также в интервью Рогану Цукерберг признал, что система грантовых организаций, которые осуществляют «фактчекинг» в соцсети и выносят окончательный вердикт, оказалась предвзятой.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Facebook по каждой стране определяет подобных проверяющих контента. Например, проверкой контента именно для Украины занимаются StopFake, VoxCheck, Myth Detector и т.д. Довольно часто в результате таких «проверок» из Facebook исчезали и не восстанавливались посты граждан, связанные с тематикой мобилизации.

По словам Цукерберга, администрация Джо Байдена оказывала давление на компанию Meta, чтобы соцсеть удаляла мемы, ироничные публикации и другие посты, в частности, связанные с темой COVID-19 и вакцинации.

Цукерберг утверждает, что сотрудники администрации Байдена «кричали и ругались на его работников», чтобы те удалили контент, который им не нравится.

«По сути, эти люди из администрации Байдена звонили нашей команде, кричали на них и ругались, и это задокументировано» - отметил Цукерберг.

Он сравнил эти требования цензурировать контент с чем-то из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»

Марк Цукерберг признал, что его компания в целом «зашла слишком далеко» в выполнении таких пожеланий.

«Они хотели, чтобы мы удалили мем с Леонардо Ди Каприо, который смотрит на телевизор, где говорится о том, что через 10 лет появится реклама о компенсациях для тех, кто принимал вакцину от COVID. Мы отказались удалять юмор и сатиру», — поделился Цукерберг.

После отказа подчиниться требованиям, по словам Цукерберга, «все эти различные агентства и ветви власти просто начали расследования и атаки на нашу компанию. Это было жестко».

Так, по его словам, началось расследование Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB): «Мы не банк, но они нашли какую-то теорию, по которой хотели нас расследовать».

Также Цукерберг отметил, что организации, якобы занимающиеся для платформы проверкой фактов, были слишком политически предвзяты.

Напомним, что Meta недавно объявила о значительных изменениях в политике модерации контента. Так, систему фактчекинга, которую проводят различные грантовые организации, заменят на формат «community notes», аналогичный используемому в X.

По его словам, таким образом, вместо ограниченного числа так называемых «фактчекеров», появится опция, когда люди, которые обычно не согласны друг с другом, сходятся в оценке какого-то поста.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», при Госдепе США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией, работавшее с Украиной.

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