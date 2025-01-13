Зеленский ответил на предложение Фицо относительно встречи по транзиту российского газа

Владимир Зеленский пригласил Роберта Фицо в Киев.

Фото: president.gov.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пригласил украинского лидера на переговоры по вопросу транзита российского газа.

Позже Зеленский ответил на предложение Фицо.

«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», – написал он в соцсети X.

Ранее Фицо угрожал прекратить помощь и ветировать решение в ЕС по Украине из-за остановки транзита газа

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