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Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі по транзиту російського газу

19:26, 13 січня 2025
Володимир Зеленський запросив Роберта Фіцо до Києва.
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі по транзиту російського газу
Фото: president.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського у якому запросив українського лідера на переговори щодо питання транзиту російського газу

Згодом Зеленський відповів на пропозицію Фіцо.

«Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю», – написав він в соцмережі X.

Раніше Фіцо погрожував припинити допомогу й ветувати рішення у ЄС щодо України через зупинку транзиту газу.

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Україна Володимир Зеленський Словаччина

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