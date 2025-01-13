Фицо пригласил Зеленского в Словакию на переговоры по поводу транзита российского газа

Роберт Фицо хочет встретиться с Владимиром Зеленским вблизи украино-словацкой границы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я не намерен еще больше нагнетать напряженность. Хочу полностью сосредоточиться на урегулировании ситуации, связанной с прекращением транзита газа», – заявил политик.

Фицо отметил, что его страна продолжает демонстрировать большой уровень солидарности с украинскими гражданами, проживающими в Украине или на территории Словакии.

В связи с этим словацкий премьер предложил Зеленскому провести переговоры, «желательно как можно быстрее, с полным пониманием серьезности вашей рабочей повестки дня».

«Встреча может состояться на территории Словацкой Республики вблизи государственной границы Словакии с Украиной. Воистину символично, что вы смогли воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице для поездок на территорию Словакии, что является результатом совместных усилий наших правительств», – сказал премьер.

По его словам, такая встреча создаст хорошие условия для обсуждения вопросов поставок газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.

Ранее Фицо угрожал прекратить помощь и ветировать решение в ЕС по Украине из-за остановки транзита газа

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