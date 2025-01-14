«Киевской перепечке» могут предоставить статус нематериального культурного наследия Украины

Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований готовит пакет документов.

Автор фото: Andrii Prots

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Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований заявил, что готовит соответствующий пакет документов для предоставления «Киевской перепечке» статуса нематериального культурного наследия Украины.

Там отмечают, что «Киевская перепечка» является культовым киевским брендом и «героиней» безграничного количества мемов, цитирований, попыток скопировать и масштабировать.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве появилась новая минискульптура проекта «Ищи!» под названием «Киевская перепечка». Ее можно найти на улице Богдана Хмельницкого.

Миниатюра изображает перепечку в руке, которая всегда будет теплой благодаря встроенному нагревателю.

Перепечка— знаменитая сосиска в тесте, самый старый киевский стритфуд — продается уже 38 лет и входит во все возможные путеводители для гостей Киева.

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