«Київській перепічці» можуть надати статусу нематеріальної культурної спадщини України

Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень заявив, що готує відповідний пакет документів для надання «Київській перепічці» статусу нематеріальної культурної спадщини України.
Там зазначають, що «Київська перепічка» є культовим київським брендом та «героїнею» безмежної кількості мемів, цитувань, спроб скопіювати та масштабувати.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту «Шукай!» під назвою «Київська перепічка». Її можна знайти на вулиці Богдана Хмельницького.
Мініатюра зображує перепічку в руці, яка завжди буде теплою завдяки вбудованому нагрівнику.
Перепічка — славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд — продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва.
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