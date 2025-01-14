«Київській перепічці» можуть надати статусу нематеріальної культурної спадщини України

Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень готує пакет документів.

Автор фото: Andrii Prots

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Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень заявив, що готує відповідний пакет документів для надання «Київській перепічці» статусу нематеріальної культурної спадщини України.

Там зазначають, що «Київська перепічка» є культовим київським брендом та «героїнею» безмежної кількості мемів, цитувань, спроб скопіювати та масштабувати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту «Шукай!» під назвою «Київська перепічка». Її можна знайти на вулиці Богдана Хмельницького.

Мініатюра зображує перепічку в руці, яка завжди буде теплою завдяки вбудованому нагрівнику.

Перепічка — славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд — продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва.

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