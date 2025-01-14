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Чи оплачується лікарняний мобілізованому працівнику — відповідь Держпраці

07:35, 14 січня 2025
Працівнику, якого увільнили від виконання обов’язків за посадою на час виконання державних обов'язків, немає підстав призначати допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Чи оплачується лікарняний мобілізованому працівнику — відповідь Держпраці
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Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області роз’яснило, чи підлягає оплаті електронний листок непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Працівнику, увільненому від виконання свої обов’язків за посадою (професією) на час виконання державних або громадських обов'язків, які здійснюється ним у робочий час, підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, як виплати, що компенсує втрату заробітної плати немає.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно частини третьої статті 119 КЗпП України за працівниками які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються лише місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову.

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