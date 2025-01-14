У Києві знайшли та оштрафували водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні

В мережі ширилося відео, як водій автомобіля BMW припаркувався на газоні в Печерському районі.

У Києві правоохоронці відшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Зокрема, як повідомили у патрульній поліції Києва, в мережі ширилося відео, як водій автомобіля BMW припаркувався на газоні в Печерському районі. Після того, як містяни зробили чоловіку зауваження, він поїхав з місця події.

Інспекторам вдалося розшукали порушника ПДР. З ним провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

Згідно з п. 15.10 (є) ПДР України, стоянка на газонах забороняється.

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