На Київщині викрили підпільне виготовлення кави відомих світових брендів, фото

Товар розповсюджували через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках без жодних договорів, дозволів та ліцензій.

Фото: esbu.gov.ua

На Київщині детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів. Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що незаконну діяльність організував житель Київщини. Разом зі спільниками він налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях.

Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок.

Правоохоронці провели 19 обшуків у Києві та області. В результаті правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави, майже 140 мішків кавової продукції без маркування. Також вилучено 4 легкових автомобілі та дві вантажівки, близько 70 тисяч доларів готівкою, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи тощо.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 20 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.

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