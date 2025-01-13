Києву доручили збільшити кількість світлофорів, які будуть працювати без світла

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян.
Як вказується, сьогодні у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів.
Наразі на складі є ще 142 шафи, готові до встановлення. Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф.
«Статистика ДТП у Києві говорить сама за себе: у 2023 році на дорогах загинули 104 людини, а в 2024-му травмовано вже понад 2400. Це неприпустимо. Резервне живлення мають отримати всі світлофори, адже це основа безпеки та порядку на дорогах» – вказав Тимур Ткаченко.
Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна перейде на новий стандарт світлофорів — у поліції повідомили, що буде зі старими.
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