Практика судів
  1. В Україні

Києву доручили збільшити кількість світлофорів, які будуть працювати без світла

23:48, 13 січня 2025
Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф.
Києву доручили збільшити кількість світлофорів, які будуть працювати без світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян.

Як вказується, сьогодні у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів.

Наразі на складі є ще 142 шафи, готові до встановлення. Для забезпечення резервного живлення для всіх світлофорів столиці потрібно встановити ще 268 шаф.

«Статистика ДТП у Києві говорить сама за себе: у 2023 році на дорогах загинули 104 людини, а в 2024-му травмовано вже понад 2400. Це неприпустимо. Резервне живлення мають отримати всі світлофори, адже це основа безпеки та порядку на дорогах» – вказав Тимур Ткаченко.

Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна перейде на новий стандарт світлофорів — у поліції повідомили, що буде зі старими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати другого дня тестування

Близько 30% кандидатів припинили участь у конкурсі.

Конкурс в апеляції – практичне завдання з цивільної спеціалізації кандидати складатимуть з 3 по 11 лютого

На виконання практичного завдання буде надано 360 хвилин.

Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області