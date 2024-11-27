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Україна перейде на новий стандарт світлофорів — у поліції повідомили, що буде зі старими

15:51, 27 листопада 2024
В Україні нові світлофори адаптують до європейських стандартів.
Україна перейде на новий стандарт світлофорів — у поліції повідомили, що буде зі старими
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Як відомо, в Україні з 1 травня 2025 року набере чинності нова редакція ДСТУ 4092:2024 «Світлофори дорожні».

Нові положення ДСТУ ухвалили з метою гармонізації з європейськими нормами, але старі світлофори замінювати не будуть. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Щодо «смарагдових» світлофорів, інформація про які розповсюдилась в мережі, нова редакція ДСТУ 4092:2024 по світлофорах принципово серйозних відмінностей не передбачає», - сказав він.

За словами посадовця, колір зеленого сигналу світлофору буде зеленим, але більш насиченим, приведеним до європейських стандартів.

До основних відмінностей нової редакції ДСТУ він також відніс:

- Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

- Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм якщо світлофор розміщений над дорогою;

- Спільні велопішохідні світлофори;

- Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Також він додав, що «мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг».

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