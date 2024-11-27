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Голова комітету Ради Олександр Мережко розповів, чому висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

15:42, 27 листопада 2024
Олександр Мережко підписав лист про висунення кандидатури Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року.
Голова комітету Ради Олександр Мережко розповів, чому висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру
Фото: ukranews
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Народний депутат та голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висунув кандидатуру Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. Мережко повідомив про своє рішення в коментарі для «Укрінформу».

«Я підписав листа (про номінування Дональда Тампа на Нобелівську премію миру -ред.) не тільки як депутат, а й як професор права, оскільки професори також можуть, за правилами Нобелівського комітету, номінувати претендентів», — пояснив депутат.

Мережко висунув Трампа за його дипломатичні досягнення, зокрема, за укладення угод Авраама, що сприяли стабільності на Близькому Сході. Також він зазначив, що Трамп активно підтримував Україну, надаючи військово-технічну допомогу, включаючи постачання протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

«Насамперед, під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп сприяв укладенню так званих угод Авраама. Це ті угоди, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у цьому регіоні в цілому. Це, я вважаю, дуже суттєве дипломатичне досягнення Дональда Трампа як президента. По-друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом США, який почав надавати військово-технічну допомогу Україні», — зазначив Мережко.

Депутат також підкреслив, що Трамп посилив міжнародну коаліцію для захисту України та виступав проти будівництва «Північного потоку-2».

Мережко висловив надію, що Трамп, як президент, буде підтримувати мирні ініціативи, що спираються на міжнародне право та поважають територіальну цілісність України. «Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві», — наголосив нардеп.

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Верховна Рада України Дональд Трамп

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