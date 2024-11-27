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Глава комитета Рады Александр Мережко рассказал, почему выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

15:42, 27 ноября 2024
Александр Мережко подписал письмо о выдвижении кандидатуры Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.
Глава комитета Рады Александр Мережко рассказал, почему выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Фото: ukranews
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Народный депутат и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2025 году. Мережко сообщил о своем решении в комментарии для «Укринформа».

«Я подписал письмо (о номинировании Дональда Тампа на Нобелевскую премию мира -ред.) не только как депутат, но и как профессор права, поскольку профессора также могут, по правилам Нобелевского комитета, номинировать претендентов», - пояснил депутат.

Мережко выдвинул Трампа за его дипломатические достижения, в частности, за заключение соглашений Авраама, способствовавших стабильности на Ближнем Востоке. Также он отметил, что Трамп активно поддерживал Украину, предоставляя военно-техническую помощь, включая поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

«Прежде всего, во время своей первой президентской каденции Дональд Трамп способствовал заключению так называемых соглашений Авраама. Это те соглашения, которые усилили мир на Ближнем Востоке и способствовали стабильности в этом регионе в целом. Это, я считаю, очень существенное дипломатическое достижение Дональда Трампа как президента. Во-вторых, по моему мнению, он сделал значительный вклад в борьбу с российской агрессией и усилил военные возможности Украины. По сути, Трамп стал первым президентом США, который начал оказывать военно-техническую помощь Украине», - отметил Мережко.

Депутат также подчеркнул, что Трамп усилил международную коалицию для защиты Украины и выступал против строительства «Северного потока-2».

Мережко выразил надежду, что Трамп, как президент, будет поддерживать мирные инициативы, опирающиеся на международное право и уважающие территориальную целостность Украины. «Мы еще не знаем его конкретных планов, но я надеюсь, что он будет опираться на международное право, то есть что это не будет умиротворение агрессора за счет Украины, а наоборот, что это будет именно справедливый мир, который базируется на международном праве», - подчеркнул нардеп.

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Верховная Рада Украины Дональд Трамп

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