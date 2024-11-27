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В Ровенской области помещение детского санатория незаконно передали в частную собственность

22:00, 27 ноября 2024
Через суд имущество санатория было возвращено общине.
В Ровенской области помещение детского санатория незаконно передали в частную собственность
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В Ровенской области здание детского санатория незаконно передали в частную собственность. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во время мониторинга прокуроры обнаружили незаконную передачу в частную собственность помещения, которое находилось на балансе детского оздоровительного и заведения отдыха.

Ровенский районный суд своим решением признал физическим лицом право собственности на имущество детского учреждения в селе Сергеевка, Ровенского района, площадью 92,2 кв. м, на основании договора купли-продажи, заключенного в письменном виде, но без нотариального удостоверения.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции не выяснил всех обстоятельств дела, не учел, что детские учреждения оздоровительного типа не подлежат приватизации, перепрофилированию или использованию не по назначению, а также решил вопрос о праве собственности на имущество без собственника объекта.

Поскольку признание права собственности в судебном порядке привело к выбытию недвижимости из коммунальной собственности общины Ровно, прокуроры обжаловали это решение суда в апелляционном порядке.

Незаконное судебное решение Ровенским апелляционным судом упразднено, а в удовлетворении иска физического лица к детскому санаторно-оздоровительному комплексу о признании права собственности на недвижимое имущество отказано.

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