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Ввоз наличных в Украину достиг рекорда – $12,88 млрд в 2024 году

15:24, 27 ноября 2024
Банки Украины рекордно увеличили ввоз наличной валюты в 2024 году на 81,4%.
Ввоз наличных в Украину достиг рекорда – $12,88 млрд в 2024 году
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В период с января по октябрь 2024 года украинские банки завезли в страну эквивалент $12,88 млрд наличной валюты, что на 81,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это самый высокий показатель с 2013 года, превышая даже объемы 2012 года, когда было ввезено $16,81 млрд.

По данным Национального банка Украины (НБУ), как пишет «Интерфакс-Украина», в октябре 2024 года банки ввезли в страну $1,68 млрд наличной валюты, что также является значительным ростом по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость долларов США и евро в общем объеме ввезенной валюты составила 68,3% и 31,6% соответственно. За 10 месяцев этого года на доллар пришлось 73,7% ввезенной наличности, а на евро - 26,1%.

Интересно, что ввоз евро в октябре резко вырос вдвое - с $229,6 млн в сентябре до $531,7 млн в октябре, в то время как ввоз долларов увеличился лишь незначительно - с $1,08 млрд до $1,15 млрд.

С начала 2024 года курс доллара по официальному курсу Нацбанка вырос на 9,2% (на 3,50 грн) до 41,5035 грн/$, а с момента перехода Нацбанка к режиму управляемой гибкости в октябре 2023 года доллар подорожал на 13,5% (на 4,93 грн). Между тем, на рынке наличных валют доллар вырос на 2,93 грн при покупке и на 2,33 грн при продаже.

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