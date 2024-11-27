Ввезення готівки в Україну досягло рекорду — $12,88 млрд у 2024 році

Банки України рекордно збільшили ввезення готівкової валюти у 2024 році на 81,4%.

У період з січня по жовтень 2024 року українські банки завезли в країну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це найвищий показник з 2013 року, перевищуючи навіть обсяги 2012 року, коли було ввезено $16,81 млрд.

За даними Національного банку України (НБУ), як пише «Інтерфакс-Україна», у жовтні 2024 року банки ввезли в країну $1,68 млрд готівкової валюти, що також є значним зростанням порівняно з попереднім місяцем. Вартість доларів США і євро у загальному обсязі ввезеної валюти склала 68,3% і 31,6% відповідно. За 10 місяців цього року на долар припало 73,7% ввезеної готівки, а на євро — 26,1%.

Цікаво, що ввезення євро в жовтні різко зросло вдвічі — з $229,6 млн у вересні до $531,7 млн у жовтні, у той час як ввезення доларів збільшилося лише незначно — з $1,08 млрд до $1,15 млрд.

З початку 2024 року курс долара за офіційним курсом Нацбанку зріс на 9,2% (на 3,50 грн) до 41,5035 грн/$, а з моменту переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості у жовтні 2023 року долар подорожчав на 13,5% (на 4,93 грн). Тим часом, на ринку готівкових валют долар зріс на 2,93 грн під час купівлі та на 2,33 грн при продажу.

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