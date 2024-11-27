TikTok заборонить підліткам використовувати б'юті-фільтри

TikTok заборонить користувачам, які не досягли 18 років, використовувати б'юті-фільтри через побоювання впливу на психічне здоров'я.

TikTok найближчим часом заборонить користувачам, які не досягли 18 років, використовувати "б'юті-фільтри" через побоювання щодо впливу технологій по "поліпшенню зовнішності" на психічне здоров'я підлітків. Про це пише Guardian.

Найближчим часом під забороною опиняться фільтри, які штучно збільшують очі, губи, згладжують шкіру або змінюють її тон. При цьому мультиплікаційні фільтри, які, наприклад, додають користувачам кролячі вуха або собачі носи, не підпадуть під обмеження.

Зазначається, що TikTok оголосив про ці зміни на безпековому форумі у своїй європейській штаб-квартирі в Дубліні.

Як пише газета, останнім часом серед громадськості зростають побоювання про вплив "фільтрів, що поліпшують зовнішність", на психічне здоров'я і самооцінку дітей, особливо дівчаток.

Деяким неповнолітнім важко прийняти свою природну зовнішність після використання технологій її віртуального поліпшення.

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