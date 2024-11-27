TikTok запретит подросткам использовать бьюти-фильтры

TikTok запретит пользователям, не достигшим 18 лет, использовать бьюти-фильтры из-за опасений влияния на психическое здоровье.

TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать "бьюти-фильтры" из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков. Об этом пишет Guardian.

В ближайшее время под запретом окажутся фильтры, которые искусственно увеличивают глаза, губы, сглаживают кожу или изменяют ее тон. При этом мультипликационные фильтры, которые, например, добавляют пользователям кроличьи уши или собачьи носы, не подпадут под ограничение.

Отмечается, что TikTok объявил о данных изменениях на форуме по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.

Как пишет газета, в последнее время среди общественности растут опасения о влиянии "улучшающих внешность" фильтров на психическое здоровье и самооценку детей, в особенности девочек.

Некоторым несовершеннолетним тяжело принять свою природную внешность после использования технологий по ее виртуальному улучшению.

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