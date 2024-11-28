В Одесской области женщина 12 раз звонила в ГСЧС с требованием дать «отбой воздушной тревоги», потому что в подвале холодно

Специалисты объяснили, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от прихотей ГСЧС.

Источник фото: ГСЧС

Во время воздушной тревоги в Одесской области местная жительница 12 раз звонила диспетчерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, требуя прекратить сигнал тревоги. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Женщина, как отмечают в ведомстве, обращалась с угрозами, жалуясь на холод, который она чувствовала, находясь в подвале во время тревоги. В то время диспетчеры ГСЧС более трех часов находились в укрытии, обрабатывая многочисленные звонки от граждан.

В ГСЧС объяснили, что их работники вежливо объясняют каждому обращающемуся, что продолжительность воздушной тревоги не зависит от желания службы, а является результатом реальной угрозы со стороны врага. «Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от прихотей ГСЧС. Бывает по-разному, но мы работаем и стараемся с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, который не понимает, что настоящая причина его злости - россия», - отметили в ГСЧС.

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