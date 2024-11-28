Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области женщина 12 раз звонила в ГСЧС с требованием дать «отбой воздушной тревоги», потому что в подвале холодно

07:36, 28 ноября 2024
Специалисты объяснили, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от прихотей ГСЧС.
В Одесской области женщина 12 раз звонила в ГСЧС с требованием дать «отбой воздушной тревоги», потому что в подвале холодно
Источник фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время воздушной тревоги в Одесской области местная жительница 12 раз звонила диспетчерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, требуя прекратить сигнал тревоги. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Женщина, как отмечают в ведомстве, обращалась с угрозами, жалуясь на холод, который она чувствовала, находясь в подвале во время тревоги. В то время диспетчеры ГСЧС более трех часов находились в укрытии, обрабатывая многочисленные звонки от граждан.

В ГСЧС объяснили, что их работники вежливо объясняют каждому обращающемуся, что продолжительность воздушной тревоги не зависит от желания службы, а является результатом реальной угрозы со стороны врага. «Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от прихотей ГСЧС. Бывает по-разному, но мы работаем и стараемся с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, который не понимает, что настоящая причина его злости - россия», - отметили в ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Одесса воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет шеф-редактора Святослава Пограничного с Днем рождения!

Поздравляем шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Леонидовича Пограничного с Днем рождения!

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны

Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, но не исключены изменения в него

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о повышении налогов.

Администрация Джо Байдена призвала Украину быстро снизить мобилизационный возраст до 18 лет – Associated Press

Администрация Джо Байдена указала, что Украина должна быстро изменить свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте от 18 лет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва