На Одещині жінка 12 разів дзвонила в ДСНС з вимогою дати «відбій повітряної тривоги», бо в підвалі холодно

Фахівці пояснили, що в країні війна і тривалість тривоги залежить не від примх ДСНС.

Джерело фото: ДСНС

Під час повітряної тривоги на Одещині місцева жителька 12 разів телефонувала до диспетчерів Державної служби з надзвичайних ситуацій, вимагаючи припинити сигнал тривоги. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС на Одещині.

Жінка, як зазначають у відомстві, зверталася з погрозами, скаржачись на холод, який вона відчувала, перебуваючи в підвалі під час тривоги. У той час диспетчери ДСНС більше трьох годин перебували в укритті, обробляючи численні дзвінки від громадян.

У ДСНС пояснили, що їхні працівники ввічливо пояснюють кожному звертачу, що тривалість повітряної тривоги не залежить від бажання служби, а є результатом реальної загрози з боку ворога. «Наші фахівчині максимально ввічливо пояснюють, що в країні війна і тривалість тривоги залежить не від примх ДСНС. Буває по-різному, але ми працюємо і намагаємось з усмішкою переносити усі ситуації, серед яких і погрози від людини, яка не розуміє, що справжня причина її злості — росія», — зазначили у ДСНС.

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