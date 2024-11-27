На Рівненщини приміщення дитячого санаторію незаконно передали у приватну власність

Через суд майно санаторію повернули громаді.

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У Рівненській області приміщення дитячого санаторію незаконно передали у приватну власність. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Під час моніторингу прокурори виявили незаконну передачу у приватну власність приміщення, яке перебувало на балансі дитячого оздоровчого та відпочинкового закладу.

Рівненський районний суд своїм рішенням визнав за фізичною особою право власності на майно дитячого закладу в селі Сергіївка, Рівненського району, площею 92,2 кв. м, на підставі договору купівлі-продажу, укладеного письмово, але без нотаріального посвідчення.

Ухвалюючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції не з’ясував усіх обставини справи, не врахував того, що дитячі заклади оздоровчого типу не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням, а також вирішив питання щодо права власності на майно без власника об’єкту.

Оскільки визнання права власності в судовому порядку призвело до вибуття нерухомості з комунальної власності громади Рівного, то прокурори оскаржили це рішення суду в апеляційному порядку.

Незаконне судове рішення Рівненським апеляційним судом скасоване, а у задоволенні позову фізичної особи до дитячого санаторно-оздоровчого комплексу про визнання права власності на нерухоме майно відмовлено.

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