Украина перейдет на новый стандарт светофоров — в полиции сообщили, что будет со старыми

В Украине новые светофоры адаптируют к европейским стандартам.

Как известно, в Украине с 1 мая 2025 года вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024 «Светофоры дорожные».

Новые положения ДСТУ приняли в целях гармонизации с европейскими нормами, но старые светофоры заменять не будут. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«О «изумрудных» светофорах, информация о которых распространилась в сети, новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает», - сказал он.

По словам чиновника, цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым, но насыщеннее, приведенным к европейским стандартам.

К основным отличиям новой редакции ДСТУ он также отнес:

- стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

- Велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;

- совместные велопешеходные светофоры;

- таймер обратного отсчета времени как на пешеходных так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Также он добавил, что «речь не идет о замене всех старых светофоров, а только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог».

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