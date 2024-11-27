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В Украине сменят светофоры — зеленого цвета больше не будет

12:16, 27 ноября 2024
В Украине введут необычные светофоры нового стандарта.
В Украине сменят светофоры — зеленого цвета больше не будет
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С 1 мая 2025 Украина перейдет на новую систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта и не только. Вместо сигнала зеленого цвета будет внедрен другой – изумрудный, пишет «Авто 24».

Новая редакция ДСТУ 4092:2024 уже разработана, стандарт вводится в обращение «Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества».

Приказ о принятии новой редакции Государственного стандарта ДСТУ 4092 «Светофоры дорожные» № 282 от 15 ноября уже опубликован на сайте Национального органа стандартизации.

Что будет внедрено:

 Стрелки на линзах светофоров будут шевронные, которые лучше видно;

Цвет зеленого сигнала светофора будет изумрудный, что лучше воспринимается водителями;

Велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;

Совместные вело-пешеходные светофоры;

Таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Изумрудный цвет – яркий оттенок зеленого. Синевато-зеленый цвет, полупрозрачный, с сильной насыщенностью и яркой стекловидной визуальной текстурой. Он основан на структуре и цвете сорта берилла, который называется изумруд, драгоценный камень, который состоит из бериллия, силиката оксида алюминия и оксида хрома.

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