В Киевской области обломками шахедов повреждены многоэтажки, фото

Обломки дронов упали в двух районах.

Фото: полиция

Киевщину в очередной раз атаковали шахедами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", - уточнил Кравченко.

В результате падения обломков сбитых объектов противника в одном из населенных пунктов взрывной волной были повреждены остекления 18 квартир и 3 служебных помещений в 3 многоэтажных домах.

Кроме того, в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в 4 частных домах, 4 хозпостройки и гаражи.

Фото: полиция, Киев Инфо

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