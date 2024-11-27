На Київщині уламками шахедів пошкоджено багатоповерхівки, фото

Київщину вкотре атакували шахедами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - уточнив Кравченко.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та 3 офісних приміщень у 3 багатоповерхових будинках.
Крім того, у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гаражі.
Фото: поліція, Київ Інфо
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