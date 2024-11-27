В Україні змінять світлофори — зеленого кольору більше не буде

В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту.

З 1 травня 2025 року Україна перейде на нову систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту і не тільки. Замість сигналу зеленого кольору буде впроваджено інший – смарагдовий, пише Авто 24.

Зазначається, що нова редакція ДСТУ 4092:2024 вже розроблена, стандарт вводиться в обіг «Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості».

Наказ про прийняття нової редакції Державного стандарту ДСТУ 4092 «Світлофори дорожні» за № 282 від 15 листопада уже опубліковано на сайті Національного органу стандартизації.

Що буде впроваджено:

Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні, які краще видно;

Колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий, що краще сприймається водіями;

Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

Спільні велопішохідні світлофори;

Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Смарагдовий колір – яскравий відтінок зеленого. Синювато-зелений колір, напівпрозорий, з сильною насиченістю та яскравою склоподібною візуальною текстурою. Він заснований на структурі та кольорі сорту берилу, який називається смарагд, дорогоцінного каменя, який складається з берилію, силікату оксиду алюмінію та оксиду хрому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.