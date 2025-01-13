У ПФУ застерігають пенсіонерів – аферисти поширюють інформацію про індексацію пенсій

Щоб не стати жертвами аферистів, у ПФУ закликають користувачів не переходити за посиланнями, які вони поширюють.

У Пенсійному фонді України повідомили, що останніми днями в соцмережах поширюють інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом, а щоб встигнути її отримати, пенсіонерам треба заповнити певну анкету.

Однак, як наголошують у ПФУ, це повідомлення покликане спонукати довірливих користувачів перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал та фішінгові дії.

«Щоб не стати жертвами аферистів, просимо користувачів у жодному разі не переходити за подібними посиланнями», - попередили у ПФУ.

Умови проведення індексації пенсій визначено частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет, підкреслюють у Пенсійному фонді.

«Питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України. Пенсійний фонд України обов’язково поінформує про це», - вказали там.

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