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Як правильно провітрювати приміщення взимку залежно від температури повітря на вулиці

23:30, 13 січня 2025
Не всі знають, як правильно це робити взимку.
Як правильно провітрювати приміщення взимку залежно від температури повітря на вулиці
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З тим, як провітрювати оселю влітку, ні у кого не виникає питань. Однак не всі знають, як правильно це робити взимку. У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» зазначають, що існують певні правила провітрювання залежно від температури повітря на вулиці.

Так, провітрювання має бути:

  • нижче 0 градусів – 5 хвилин;
  • від 0 до 10 градусів – 10 хвилин;
  • вище 10 градусів – 15 хвилин.

А щодо періодичності, то радять відчиняти вікна як мінімум три рази на добу: вранці, після повернення з роботи та перед тим, як лягати спати.

«Також швидким і доволі ефективним є наскрізне провітрювання. Для цього потрібно відкрити вікна або двері в протилежних частинах приміщення на 5-10 хвилин», - зауважили у Нафтогазі.

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