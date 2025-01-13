Як правильно провітрювати приміщення взимку залежно від температури повітря на вулиці

З тим, як провітрювати оселю влітку, ні у кого не виникає питань. Однак не всі знають, як правильно це робити взимку. У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» зазначають, що існують певні правила провітрювання залежно від температури повітря на вулиці.
Так, провітрювання має бути:
А щодо періодичності, то радять відчиняти вікна як мінімум три рази на добу: вранці, після повернення з роботи та перед тим, як лягати спати.
«Також швидким і доволі ефективним є наскрізне провітрювання. Для цього потрібно відкрити вікна або двері в протилежних частинах приміщення на 5-10 хвилин», - зауважили у Нафтогазі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.