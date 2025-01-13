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Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії

17:06, 13 січня 2025
Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венc відповів, чи захоче Дональд Трамп використовувати військових у своїх планах щодо Гренландії.
Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії
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У нової американської влади немає необхідності використовувати військову силу у Гренландії. Про це заявив майбутній віцепрезидент США в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

На питання, чи захоче Трамп використовувати військових у своїх планах щодо Гренландії, Панамського каналу чи Канади, Джей Ді Венc відповів:

«Нам не потрібно використовувати військову силу. Річ, яку люди завжди ігнорують, це те, що у нас вже є війська у Гренландії. Гренландія дійсно важлива для Америки зі стратегічної точки зору. Вона має багато чудових природних ресурсів», - зазначив Венс, якого цитують в Укрінформ.

Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія визнає, що Сполучені Штати мають інтереси безпеки в Арктиці, і готова обговорити їх з новою адміністрацією Трампа. Його заяву наводять у Reuters.

«Ми згодні з тим, що американці мають певні побоювання щодо ситуації з безпекою в Арктиці, які ми поділяємо, і ми готові продовжити переговори з новим президентом США, щоб убезпечити законні американські інтереси в тісній співпраці з Гренландією», - сказав він.

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Також стало відомо, що Данія висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії та збільшення військової присутності США на острові, повідомили у ЗМІ.

Раніше обраний президент США Дональд Трампвисловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде раніше уже заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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США Дональд Трамп

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