Ди Вэнс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнc ответил, захочет ли Дональд Трамп использовать военных в своих планах по Гренландии.

У новой власти нет необходимости использовать военную силу в Гренландии. Об этом заявил будущий вице-президент США в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

На вопрос, захочет ли Трамп использовать военных в своих планах относительо Гренландии, Панамского канала или Канады, Джей Ди Вэнc ответил:

«Нам не нужно использовать военную силу. Вещь, которую люди всегда игнорируют, это то, что у нас уже есть войска в Гренландии. Гренландия действительно важна для Америки со стратегической точки зрения. У нее много прекрасных природных ресурсов», - отметил Вэнс, которого цитируют в Укринформ.

В то же время, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Дания признает, что Соединенные Штаты имеют интересы безопасности в Арктике, и готова обсудить их с новой администрацией Трампа. Его заявление приводят в Reuters.

«Мы согласны с тем, что у американцев есть определенные опасения относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обезопасить законные американские интересы в тесном сотрудничестве с Гренландией», - сказал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове, сообщили в СМИ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее уже заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Гренландия — крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове, сообщили в СМИ.

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