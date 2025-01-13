В Киеве будут судить бывшего проректора вуза, который за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь с поступлением

В Киеве будут судить уже бывшего проректора университета, который за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь с поступлением в аспирантуру. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Установлено, что харьковчанин хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации и через знакомого обратился к проректору одного из столичных университетов.
Чиновник объяснил, что среди поступающих пока большая конкуренция, однако он сможет повлиять на членов приемной комиссии, оценив свои «услуги» в 2000 долларов.
Проректор был задержан во время получения денег.
В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчина уже не занимает должность проректора в университете.
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