В Киеве будут судить бывшего проректора вуза, который за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь с поступлением

Военнообязанный хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации.

В Киеве будут судить уже бывшего проректора университета, который за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь с поступлением в аспирантуру. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что харьковчанин хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации и через знакомого обратился к проректору одного из столичных университетов.

Чиновник объяснил, что среди поступающих пока большая конкуренция, однако он сможет повлиять на членов приемной комиссии, оценив свои «услуги» в 2000 долларов.

Проректор был задержан во время получения денег.

В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчина уже не занимает должность проректора в университете.