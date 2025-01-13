На Львовщине депутатов двух городских советов разоблачили на получении 800 тыс грн «отката»

Один из фигурантов лоббировал интересы некоторых коммерческих структур, а второй обеспечивал их победу в государственных закупках.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили депутатов двух городских советов Львовщины на получении 800 000 гривен «отката». Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

К коррупционной схеме причастны депутаты Старосамборского и Яворовского городских советов области. Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг на бюджетные средства.

Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, являясь руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах.

Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды.

Во время обысков правоохранители изъяли более 1,6 млн. гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карт и т.д.

На основании собранных улик следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 и 8 лет соответственно.

Депутату Яворивского городского совета - начальнику отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908 400 грн залога. Решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.