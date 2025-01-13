На Львівщині депутатів двох міських рад викрили на отриманні 800 тис грн «відкату»

Один із фігурантів лобіював інтереси певних комерційних структур, а другий забезпечував їхню перемогу в державних закупівлях.

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Правоохоронці викрили депутатів двох міських рад Львівщини на отриманні 800 000 гривень «відкату». Винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До корупційної схеми причетні депутати Старосамбірської та Яворівської міських рад області. Вони займались укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти.

Перший просував інтереси визначених комерційних структур, а другий, будучи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в торгах.

Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували факти отримання керівником відділу від свого колеги-депутата 275 000 та 546 000 гривень неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,6 млн гривень, 14,5 тис. доларів, 2,5 тис. євро, автомобіль, десятки банківських карток тощо.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 та 8 років відповідно.

Депутату Яворівської міської ради - начальнику відділу обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 908 400 грн застави. Вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу.

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