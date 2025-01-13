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Під Житомиром у молодика гостював знайомий, а на ранок він прокинувся без авто

22:54, 13 січня 2025
Підозрюваного в угоні автомобіля затримали поблизу Житомира після ДТП.
Під Житомиром у молодика гостював знайомий, а на ранок він прокинувся без авто
Фото: поліція Житомирської області
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Поблизу Житомира поліцейські затримали 22-річного чоловіка, підозрюваного в угоні автомобіля. До поліції звернувся 22-річний житель села Станишівка з повідомленням про крадіжку його автомобіля. Заявник розповів, що після ночі, проведеної зі знайомим, прокинувся та виявив, що його автомобіль «Audi» та ключі зникли. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення і спрямували патрулі на розшук транспортного засобу. Через кілька хвилин патрульні помітили автомобіль, схожий на викрадений, неподалік села Зарічан. Водій не впорався з керуванням та вчинив ДТП, зіткнувшись з відбійником.

Згодом було встановлено, що за кермом знаходився нетверезий 22-річний гість потерпілого, який зізнався у викраденні автомобіля, однак не зміг пояснити свої мотиви. Нині йому інкриміновано незаконне заволодіння транспортним засобом за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або ув’язнення на аналогічний термін.

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поліція ДТП Житомир авто

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