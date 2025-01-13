Яка періодичність проведення атестації робочих місць за умовами праці – пояснення

Дата і строки чергової атестації встановлюються так, щоб не пройшов строк дії попередньої атестації.

Управління інспекційної діяльності Житомирської області роз’яснило правила атестації робочих місць за умовами праці. Атестація повинна проводитися не рідше одного разу на п’ять років, відповідно до п. 4 Порядку №442 та п. 1.5 Методрекомендацій № 41. Строки атестації визначаються колективним договором, при цьому важливо, щоб чергова атестація відбулася до закінчення строку дії попередньої.

Також є можливість провести позачергову атестацію у разі значних змін умов чи характеру праці. Ініціатором позачергової атестації може бути роботодавець, профспілковий комітет, трудовий колектив або органи Держпраці.

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