Яка періодичність проведення атестації робочих місць за умовами праці – пояснення

Управління інспекційної діяльності Житомирської області роз’яснило правила атестації робочих місць за умовами праці. Атестація повинна проводитися не рідше одного разу на п’ять років, відповідно до п. 4 Порядку №442 та п. 1.5 Методрекомендацій № 41. Строки атестації визначаються колективним договором, при цьому важливо, щоб чергова атестація відбулася до закінчення строку дії попередньої.
Також є можливість провести позачергову атестацію у разі значних змін умов чи характеру праці. Ініціатором позачергової атестації може бути роботодавець, профспілковий комітет, трудовий колектив або органи Держпраці.
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