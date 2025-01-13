Зеленський анонсував призначення нового начальника академії сухопутних військ імені Сагайдачного

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками голосування в Армія+ будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь військових щодо ситуації на фронті та анонсував призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

У заході взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, заступник керівника ОП Павло Паліса.

«Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання.

Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії», - заявив Глава держави.

За словами Зеленського, сьогодні в «Армія+» стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Воно триватиме до 17 січня включно. За підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

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