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Зеленський анонсував призначення нового начальника академії сухопутних військ імені Сагайдачного

16:30, 13 січня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками голосування в Армія+ будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.
Зеленський анонсував призначення нового начальника академії сухопутних військ імені Сагайдачного
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь військових щодо ситуації на фронті та анонсував призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

У заході взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, заступник керівника ОП Павло Паліса.

«Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання.

Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії», - заявив Глава держави.

За словами Зеленського, сьогодні в «Армія+» стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Воно триватиме до 17 січня включно. За підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

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Володимир Зеленський

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