Зеленский анонсировал назначение нового начальника академии сухопутных войск имени Сагайдачного

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам голосования в Армия+ будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад военных по ситуации на фронте и анонсировал назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

«Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности в фронте. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы.

В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известные в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем пользующимся приложением «Армия+» принять участие в избрании нового руководителя академии», - заявил Глава государства.

По словам Зеленского, сегодня в «Армия+» стартует опрос относительно необходимых изменений в академии и выбора начальника академии. Оно продлится до 17 января включительно. По итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальником академии.

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