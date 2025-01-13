Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры

16:21, 13 января 2025
Британец Тайсон Фьюри, дважды проигравший украинцу Александру Усику, уходит из бокса.
Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что завершает боксерскую карьеру.

В частности, Фьюри записал видеообращение, в котором сказал, что уходит из бокса.

36-летний британский тяжеловес принял такое решение после двух подряд поражений от Александра Усика.

В мае 2024 он проиграл украинцу раздельным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре Фьюри уступил Усику в реванше единодушным решением и не смог отобрать у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Тайсон Фьюри в ноябре 2015 года отобрал чемпионские пояса IBF (Международной боксерской федерации), WBO и WBA у украинского Владимира Кличко. Однако британец из-за проблем с запрещенными препаратами был вынужден отказаться от титулов и вернулся на ринг только в 2018 году.

Второй раз чемпионом мира он стал в феврале 2020 года, когда нокаутировал в реванше американца Деонтея Уайлдера и завладел поясом WBC (первый бой между боксерами завершился вничью, а в третьем также досрочно победил британец). Фьюри удерживал титул до мая 2024 года, пока не встретился с Усиком.

В общей сложности на счету британца 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения.

Как известно, украинец Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

бокс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

Кабмин изменил основания, по которым водители могут покинуть место ДТП и не уведомлять полицию

Правительство изменило условия для составления водителями европротокола и оставления места ДТП.

Законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства отвечает международным обязательствам – Ольга Стефанишина

По словам Ольги Стефанишиной, законопроект, по которому прокурор сможет продлить срок досудебного расследования без определения следственного судьи, отвечает международным обязательствам.

Кабмин передал автомобили от Верховного Суда в ГСА

Правительство распоряжением передало три авто, которые были закреплены за Верховным Судом, в сферу управления Государственной судебной администрации.

ВСП потерял счет времени и не мотивирует подход к исчислению сроков в дисциплинарных производствах в отношении судей – Алексей Маловацкий

ВСП не учитывает, что законодатель связывает начало дисциплинарного производства по «старым» жалобам на судей не с днем поступления жалобы, а с днем автораспределения, которое было возобновлено с 1 ноября 2023 года после возобновления осуществления ВСП дисциплинарной функции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео