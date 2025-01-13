Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что завершает боксерскую карьеру.
В частности, Фьюри записал видеообращение, в котором сказал, что уходит из бокса.
36-летний британский тяжеловес принял такое решение после двух подряд поражений от Александра Усика.
В мае 2024 он проиграл украинцу раздельным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре Фьюри уступил Усику в реванше единодушным решением и не смог отобрать у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Тайсон Фьюри в ноябре 2015 года отобрал чемпионские пояса IBF (Международной боксерской федерации), WBO и WBA у украинского Владимира Кличко. Однако британец из-за проблем с запрещенными препаратами был вынужден отказаться от титулов и вернулся на ринг только в 2018 году.
Второй раз чемпионом мира он стал в феврале 2020 года, когда нокаутировал в реванше американца Деонтея Уайлдера и завладел поясом WBC (первый бой между боксерами завершился вничью, а в третьем также досрочно победил британец). Фьюри удерживал титул до мая 2024 года, пока не встретился с Усиком.
В общей сложности на счету британца 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения.
Как известно, украинец Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира.
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