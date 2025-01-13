Выделение места для захоронения за 1000 долларов - в Киеве будут судить работницу Южного кладбища

За взятку работница кладбища пообещала повлиять на должностных лиц коммунального предприятия.

В Киеве будут судить работницу Южного кладбища, которая выделяла места для захоронения за тысячу долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчина искал место для погребения родственника. Ему сообщили, что кладбище полузакрыто, то есть возможно только подзахоронение к семейным могилам.

Однако за 1000 долларов работница кладбища пообещала повлиять на должностных лиц коммунального предприятия, в ведении которого находится кладбище и обеспечить выделение места для захоронения.

При этом семья умершего также должна заказать ритуальные услуги на 33 тысячи гривен.

Во время передачи денег женщину задержали с поличным.