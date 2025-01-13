В Киеве руководитель КП запросил 40 тысяч за разрешение снять рекламу на Контрактовой, а теперь может попасть за решетку на 10 лет

В Киеве правоохранители разоблачили руководителя КП на взятке за организацию съемок.

В Киеве правоохранители задержали руководителя коммунального предприятия, который требовал взятку в размере 40 тысяч гривен за предоставление разрешения на проведение съемок рекламного ролика на территории Контрактовой площади. За эти средства он обещал решать все спорные вопросы с контролирующими органами во время съемок. Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленника разоблачили следователи Соломенского управления полиции вместе с оперативниками Управления стратегических расследований в столице. Предприниматель обратился к руководителю предприятия с просьбой получить разрешение на съемки на Контрактовой площади. Чиновник согласился на сделку, но выдвинул условие - 40 тысяч гривен за оформление документов и решение вопросов с контролирующими органами.

Во время получения взятки правоохранители задержали фигуранта. Ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

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