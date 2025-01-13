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АП ВАКС изменила меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову

16:02, 13 января 2025
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты и установила 80 млн грн залога в качестве альтернативы содержанию под стражей.
АП ВАКС изменила меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову
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Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты постановление следственного судьи Печерского районного суда от 3.12.2024 об избрании бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Об этом сообщили в пресс-службе АП ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС не указывает фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила определение следственного судьи Печерского районного суда и постановила новую, которой установила 80 млн грн залога, как альтернативу содержанию под стражей», - говорится в сообщении.

Также в случае внесения залога на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит, добавили в АП ВАКС.

По данным следствия, бывший судья подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также в получении неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 УК Украины в редакции от 05.04.2001 г.).

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