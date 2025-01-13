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«Волчья Луна» поглотит Марс – первое удивительное астрономическое явление 2025 года

22:00, 13 января 2025
В ночь с 13 на 14 января Луна будет выглядеть так, будто она движется через Марс.
«Волчья Луна» поглотит Марс – первое удивительное астрономическое явление 2025 года
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Первое полнолуние 2025 года, получившее название «Волчья Луна», состоится в ночь с 13 на 14 января и будет сопровождаться впечатляющим явлением - поглощением Марса. Согласно данным InTheSky, между 20:44 13 января и 00:52 14 января Луна будет выглядеть так, будто она движется через Марс, временно блокируя его.

Это астрономическое явление называют «Волчьей Луной» из-за обычая волков, которые в этот период часто возвышают свой вой. Но в англосаксонской традиции ее также называют «Луной после праздников» или «Суровой Луной», а в индейских культурах - «Холодной Луной», «Луной приветствий» или «Луной духа».

Астрологи отмечают, что лучше всего это небесное явление будет видно 14 января, когда Луна взойдет в созвездии Рака, а яркий Марс будет висеть рядом, озаренный золотистым светом. Для наиболее увлекательного наблюдения рекомендуется начать обзор, когда Луна только появится на небе в сумерках, а небо еще будет достаточно ярким.

Однако самый интересный момент наступит именно в ночь с понедельника на вторник, когда «Волчья Луна» будет блокировать Марс около часа, предлагая уникальное астрономическое зрелище, которое нельзя пропустить.

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