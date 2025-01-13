Китай и Индия отказываются принимать танкеры с российской нефтью, попавшие под санкции США

Три танкера, которые перевозят более 2 миллионов баррелей российской нефти, застряли в водах на востоке Китая после введения США санкций против теневого флота РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
Китай и Индия отказываются принимать танкеры «теневого флота» РФ на фоне новых американских санкций.
По данным аналитической компании Kpler, судно Huihai Pacific, загруженное почти 770 000 баррелей нефти марки ESPO, должно было прибыть в порт Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января. Однако в выходные оно изменило курс и сейчас стоит в открытом море.
Танкеры Mermar и Olia на этой неделе должны были привезти в порт Яньтай 455 и 709 тысяч тонн нефти ESPO соответственно. Танкеры остановились и легли в дрейф.
Принимать их отказывается и Индия. Высокопоставленный индийский чиновник сообщил, что попавшим под санкции судам не будет позволено разгружаться.
Это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.
Чиновник также сказал, что последствия санкций будут ощутимы через два месяца:
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», США ввели масштабные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.
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