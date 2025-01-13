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Китай и Индия отказываются принимать танкеры с российской нефтью, попавшие под санкции США

15:55, 13 января 2025
Китай и Индия отказываются принимать танкеры «теневого флота» РФ на фоне новых американских санкций.
Китай и Индия отказываются принимать танкеры с российской нефтью, попавшие под санкции США
Фото: Getty Images
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Три танкера, которые перевозят более 2 миллионов баррелей российской нефти, застряли в водах на востоке Китая после введения США санкций против теневого флота РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай и Индия отказываются принимать танкеры «теневого флота» РФ на фоне новых американских санкций.

По данным аналитической компании Kpler, судно Huihai Pacific, загруженное почти 770 000 баррелей нефти марки ESPO, должно было прибыть в порт Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января. Однако в выходные оно изменило курс и сейчас стоит в открытом море.

Танкеры Mermar и Olia на этой неделе должны были привезти в порт Яньтай 455 и 709 тысяч тонн нефти ESPO соответственно. Танкеры остановились и легли в дрейф.

Принимать их отказывается и Индия. Высокопоставленный индийский чиновник сообщил, что попавшим под санкции судам не будет позволено разгружаться.

Это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Чиновник также сказал, что последствия санкций будут ощутимы через два месяца:

  • Снабжение нефти не является проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, в то время как поставщики, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко добавить баррелей.
  • Индийские нефтепереработчики ведут переговоры по заключению срочных соглашений с поставщиками с Ближнего Востока. В зависимости от ситуации на рынке они могут искать дополнительные баррели.
  • Индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными.
  • РФ найдет способы доставить свои баррели в Индию.
  • Индийские банки потребуют сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не происходит от поставщиков, попавших под санкции.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», США ввели масштабные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.

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