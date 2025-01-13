К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

Причина, почему Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за законопроект о создании нового Высшего административного суда, который должен рассматривать споры с центральными органами власти, похоже, становится понятной.

Напомним, что 9 января 2024 года парламент провалил голосование за законопроект № 12368 от 30 декабря 2024 года (инициатор – Кабинет министров), которым предлагалось в системе судоустройства создать новый специализированный административный суд.

Накануне голосования, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект о создании суда поддержал Комитет Верховной Рады по правовой политике.

Однако 9 января парламент поддержал уже другой законопроект – №12368-1, автором которого был народный депутат Сергей Власенко («Батьківщина»). Указанный законопроект предлагает поручить рассмотрение дел об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК не Высшему административному суду, судей которого предлагается отбирать с решающей ролью иностранных экспертов, а Киевскому городскому окружному административному суду (КГОАС), который еще необходимо сформировать.

В целом, провал голосования за законопроект № 12368 выглядел достаточно странно, ведь его поддерживали как Комитет ВРУ по вопросам правой политики, так и Правительство.

Однако события, произошедшие 8 января во время рассмотрения законопроекта на Комитете по вопросам правовой политики, похоже, проливают свет, почему парламент в очередной раз провалил законопроект о создании Высшего административного суда.

О чем на Комитете говорили представители Правительства

Позицию Кабинета министров во время заседания Комитета по правовой политике 8 января представляли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и одновременно министр юстиции Ольга Стефанишина и заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Представители Минюста рассказали народным депутатам о том, что образование нового Высшего административного суда предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ, ЕС, планом Ukraine Facility и т. д.

Александр Банчук также отметил, что законопроект № 12368 предметно обсуждался с МВФ и Еврокомиссией, которые уже «согласовали эту редакцию законопроекта».

При этом Ольга Стефанишина признала, что некоторые положения законопроекта дискуссионные, однако законопроект № 12368 сейчас необходимо принять в первом чтении.

«Есть дискуссионные вопросы, но нужно принять законопроект в том виде, в каком он сейчас есть. Законопроект является результатом переговоров с международными партнерами», – отметила Ольга Стефанишина.

Как добавила Ольга Стефанишина, все спорные моменты законопроекта можно будет разрешить перед принятием законопроекта во втором чтении.

Что не понравилось народным депутатам

У народных депутатов к представителям Правительства возник целый ряд вопросов.

В частности, для многих осталось непонятным, почему законопроект о создании Высшего административного суда до сих пор не инициировал Президент, ведь, согласно Конституции, суды в Украине образуются законом, проект которого вносится в парламент Президентом после консультаций с Высшим советом правосудия.

Также народных депутатов заинтересовало, есть ли для создания и организации работы нового суда деньги, ведь только для запуска работы суда, проведения конкурсного отбора, выплату заработной платы его судьям и работникам аппарата, только в первый год деятельности ВАС, по предварительным расчетам, нужно около 275 млн. гривен.

Кроме того, депутаты хотели услышать ответы и на более конкретные вопросы, например, какой будет нагрузка на судей нового суда, какие категории дел он будет рассматривать, где физически будет находиться новый суд, в какие сроки состоится конкурсный отбор на должности судей.

Однако каких-либо конкретных ответов на свои вопросы народные депутаты не услышали.

Александр Банчук лишь отметил, что «необходимо создать юридическое лицо», а вопрос конкурсных процедур на должности судей будет решаться уже потом.

Замечания от Высшего совета правосудия

Представитель Высшего совета правосудия – член ВСП Сергей Бурлаков, в свою очередь сообщил, что у главного органа судейского управления также есть претензии к законопроекту.

Так, для Совета правосудия осталась непонятной идея предоставить право участия в конкурсном отборе на должности судей государственным служащим категорий «А» и «Б», которые на соответствующих должностях в органах государственной власти осуществляют профессиональную деятельность в сфере права не менее 7 лет.

Кроме того, у ВСП возникли претензии к предложенному стажу профессиональной деятельности для претендентов на должности членов Экспертного совета, который будет отбирать судей будущего ВАС.

По мнению ВСП, 5 лет стажа деятельности в сфере права слишком мало для занятия должности члена Экспертного совета, который будет отбирать судей ВАС, ведь для того, чтобы стать судьей ВАС, необходимо иметь не менее 5 лет опыта работы в должности судьи и 7 лет опыта профессиональной деятельности адвоката , ученого-правоведа и т. д.

Также в ВСП возникли замечания относительно возможности Экспертного совета, благодаря «контрольному голосу», напрямую влиять на назначение ВККС судей Высшего административного суда.

Позиция Офиса Президента

Позицию Офиса Президента представляла заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Ирина Мудрая приветствовала инициативу Правительства по разработке законопроекта о Высшем административном суде.

Вместе с тем она сообщила, что указанный законопроект касается только функционирования и процедуры отбора судей в ВАС.

Законопроект, которым и планируется создать ВАС, будет внесен Президентом в парламент после консультаций с ВСП.

Однако, по мнению Офиса Президента, сначала именно Верховная Рада должна проголосовать за законопроект № 12368, и только после этого Президент внесет свой законопроект.

Также Ирина Мудрая рассказала об замечаниях, возникших к законопроекту № 12368 в Офисе Президента.

Офис Президента не устраивает, что Экспертный совет сможет блокировать назначение на должности судей ВАС тех или иных судей, поскольку имеет т. н. «контрольный голос» при голосовании за соответствие кандидатов на должности судей ВАС.

Напомним, что законопроект № 12368 предусматривает, что Экспертный совет может предоставлять выводы о несоответствии кандидатов на должности судей ВАС.

Соответствующие негативные выводы предлагается рассматривать на специальном совместном заседании ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии кандидата на должность судьи ВАС считается принятым, если за него проголосовали 2/3 от общего состава ВККС и Экспертного совета при условии, что его поддержали не менее двух членов Экспертного совета, предложенных международными и иностранными организациями.

В случае если указанные иностранные эксперты не дадут своих голосов за кандидата, то он прекращает участие в конкурсе.

В Офисе Президента, в связи с этим, отметили, что полномочия Экспертного совета должны быть схожими с полномочиями, которые сейчас имеет Общественный совет добропорядочности, который задействован в процедуре квалификационного оценивания судей и в дальнейшем будет задействован в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

«Мы считаем, что Экспертный совет должен быть совещательным органом, а не брать на себя полномочия ВККС, это нужно четко отметить в законопроекте. Это должен быть исключительно совещательный орган, который помогает ВККС в принятии решений о соответствии судей. Экспертный совет не должен иметь права вето для кандидатов на должности судей», – сообщила народным депутатам Ирина Мудрая.

Как добавила заместитель руководителя Офиса президента, именно ВККС должна решать судьбу кандидатов, получивших негативные выводы от Экспертного совета.

"Все решения ВККС должны приниматься только большинством голосов самих членов ВККС", - отметила Ирина Мудрая.

Также, как сообщила Ирина Мудрая, срок полномочий Экспертного совета должен составлять три года, а не шесть лет, как это предусмотрено законопроектом. «За три года можно провести как основной конкурс, так и при необходимости дополнительный конкурс», - отметила заместитель руководителя Офиса Президента.

Автор Вячеслав Хрипун

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